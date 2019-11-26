تردد "يارب".. مقطع صادم لمذيعة شهيرة بعد إصابتها بشلل مؤقت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وهي في المستشفى بدت فيه وكأنها في حالة شلل مؤقت حيث لم تكن تحرك سوى جفنيها.

ونشرت بعدها مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، أول مقطع فيديو لها عقب خروجها من المستشفى.





تعليقها

وعلقت السعيد على الفيديو "بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور ألكسندر رو. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العودة في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحلة الدكتور حيث عزمته في الكويت".



