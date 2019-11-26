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تردد "يارب".. مقطع صادم لمذيعة شهيرة بعد إصابتها بشلل مؤقت

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وهي في المستشفى بدت فيه وكأنها في حالة شلل مؤقت حيث لم تكن تحرك سوى جفنيها.

ونشرت بعدها مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، أول مقطع فيديو لها عقب خروجها من المستشفى.

تعليقها
وعلقت السعيد على الفيديو "بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت حسب كلام دكتور ألكسندر رو. بإذن الله ربي يسخر الأمور ونستطيع العودة في هذا التاريخ وسيرافقني في الرحلة الدكتور حيث عزمته في الكويت".

وأضافت "عائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين".

تشكر متابعيها
وتوجهت فجر السعيد بالشكر إلى كل من تمنى لها الشفاء.


تردد "يارب".. مقطع صادم لمذيعة شهيرة بعد إصابتها بشلل مؤقت
تردد "يارب".. مقطع صادم لمذيعة شهيرة بعد إصابتها بشلل مؤقت
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الكلمات المفتاحية

مذيعة كويتية فجر السعيد الفجر الفني اعلامية

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