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حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
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حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، حقيقة رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء، قائلًا: "لم نتطرق إلى سعر التذكرة نهائيًا".

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء اليوم الاثنين، أن سعر التذكرة خمسة جنيهات للمواطن طوال الأسبوع، موضحًا أن يوم الثلاثاء يوم إجازة من الحديقة، وبعض الجماعات والأفواج السياحية والرحلات المدرسية تحتاج زيارة الحديقة في هذا اليوم وهي فارغة من المواطنين، متابعًا: "من الظلم إننا ندخل الجروبات دي في يوم فاضي خالص بنفس سعر المواطن العادي 5 جنيه".

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، إلى أنهم يستقبلون هذه المجموعات، بعد التنسيق المسبق مع حديقة الحيوان، في يوم الإجازة، لافتًا إلى أن سعر التذكرة لهذه المجموعات 65 جنيه، موضحًا أنه تم إضافة رسوم الخدمة إليها.
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