رد ناري من البرلمان على التصريحات الأمريكية بشأن صفقات الأسلحة (فيديو)

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن مصر تنتهج طريق تعدد مصادر التسليح، حيث تتبع مصر هذا النهج منذ عشرات السنوات، وهي تمتلك غواصات ألمانية، ورافال فرنسي.





وأشار "الكدواني"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر دولة لها سيادتها، وتمتلك إرادتها، فضلا على أنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وتفرض ريادتها على المحيط الدولي والإقليمي.





وعن تصريحات الإدارة الأمريكية بخصوص "مقاتلات "سوخوي"، اعتبر أنها تصريحات غير مسئولة، ولا تفيد في دعم العلاقات التي تحرص عليها مصر مع أمريكا، مضيفا أن مصر حريصة على بناء جيش قوي لحماية حدودها، فمصر لا تعتدي على أي دولة مجاور، وتحمي المصالح الدولية، مؤكدا أن الشعب المصري كله يقف خلف قيادته السياسية في تنويع مصادر الأسلحة.