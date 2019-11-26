Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يدفع بخطة جديدة فى مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:43 ص
Advertisements
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
علي ماهر حلمى
Advertisements
أشارت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة أن الفرنسي، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني، يرغب بالدفع بخطة جديدة في مباراة المرينجي، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي التي ستجمع بين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

خطة زيدان الجديدة في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا :

قالت ماركا :"يزداد البرد وتساقط الثلوج في أسبانيا بينما يزدهر وسط ريال مدريد، تمتلئ الشوارع بأوراق صفراء وبنية تتساقط من الأشجار والزهور والنباتات والفواكه، بعكس خط وسط مدريد مع زين الدين زيدان الذي يزداد نمواً وجمال في كل مباراة لذالك قرر الفرنسي تغير خطته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة قبل مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان : 

"زيدان يريد الحفاظ على منظومة خط الوسط التي تحقق له التوازن ، ويبدو أن زيدان لن يتخلى عن خطة الـ 4 - 3 - 3 خاصة مع تفاهم هازارد مع بنزيما والذي تشعر عندما تشاهده، أنهم قد ولدوا مع بعضهم البعض، ‏إن أي تغيير سوف يحدث من زيدان على الفريق لن يشمل أي إختلاف، حول هازارد وبدون تأثير على البلجيكي ، وقد نشاهد نسخة أفضل لهازارد في حالة سمح له بالتحرك بحرية أكبر مع وجود 4 لاعبين في خط الوسط يتحركون خلفه".

وأوضحت:"دخول مودريتش على خط الوسط سوف يقلل من خطورة الجهة اليمنى ، بقاء وجود مودريتش سيؤثر على رودريجو وجاريث بيل الذين يشغلون هذه الجهة، ولكن زيدان لو للعب بـ 4 في خط الوسط سيكون مودريتش قادراً على تغطية تلك الجهة، وشكل كاسيميرو رفقة كل من فالفيردي وكرووس خط وسط زيدان في الفترة الأخيرة، ولكن لن تكون هذه المرة الأولى التي يُغير فيها زيدان من طريقة اللعب، حيث كان ايسكو المستفيد في المرات السابقة في تغيير زيدان لطريقة اللعب".

وإختتمت الصحيفة الاسبانية تقريرها بأن اللعب بأربعة لاعبين في خط الوسط هي خطة زيدان الجديدة أمام باريس سان جيرمان وان هذا سيشكل عملية ربط بين الوسط والهجوم مع مودريتش وكرووس وفالفيردي وكاسيميرو، مع تحركاتهم التي تشبه رجل واحد مع أربع أرجل، مما يجعل الهجوم أكثر ابداعاً وأن أول إختبار حقيقي لمعرفة طريقة زيدان هي مباراة باريس، حيث يُنظر إلى إراحة كرووس في مباراة سوسيداد كخطوة مسبقة على حساب مودريتش، لكن ما قدمه الكرواتي في مباراة سوسيداد قد تجعل زيدان يفكر ملياً قبل الإختيارات.

تعرف علي موعد مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا : 

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فرنسا ريال مدريد وباريس سان جيرمان ريال مدريد دوري ابطال أوربا الدوري الفرنسي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: قاهر ريال مدريد يقترب من البرسا وضربة موجعة تسعد البلوجرانا ونجم برشلونة يهدد جريزمان ومدرب جديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 مارس.. مبابي يحدد 6 لاعبين للانضمام للملكي

أخبار ريال مدريد اليوم: فسخ عقد لاعب الفريق وزيدان في ورطة ومستقبله على المحك وتهديد نجم الريال بالتجميد بسبب "الهروب"

مالك باريس سان جيرمان "أمير قطر" يحضر موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال

9 نجوم تخفت عن الميرنجي في ليلة الريال وباريس

تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

أخبار ريال مدريد: مورينيو يعلق على خلافته لزيدان 6 أسباب أدت لانهيار الريال ومدرب عملاق على رادار بيريز لقيادة الملكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

11:11 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status