Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. نادي مستشاري النيابة الإدارية يتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:40 ص
Advertisements
نادي مستشاري النيابة الإدارية
نادي مستشاري النيابة الإدارية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
يبدأ اليوم الثلاثاء، نادي مستشاري النيابة الإدارية، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، ولمدة سبعة أيام تنتهي بتاريخ ٣ ديسمبر الجاري، وتبدأ المدة المقررة لتلقي طلبات المرشحين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير المقبل.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، يتنافس فيها المرشحون على خمسة عشر مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي. 

أما المقاعد الـ15 التي ستجري عليها الانتخابات هي - مقعد الرئيس بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، وعدد خمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة ومقعدين لوكلاء النيابة.

وأكدت مصادر قضائية، عدم خوض المستشار عبدالله قنديل، رئيس النادي، للانتخابات بالدورة المقبلة بعد أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادي لدورتين متتاليتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي انتخابات النيابة الإدارية أخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

عاجل.. آخر تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر (صور)

المستشار أحمد فؤاد الشافعي.. "خادم القضاة" الحصان الأسود للانتخابات (بروفايل)

4 أعضاء بمجلس نادي القضاة يقررون عدم خوض الانتخابات مجددا

أرقام في انتخابات نادي القضاة.. 80 رجل وامرأة واحدة و4 قوائم مرشحين على 17 مقعدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

11:11 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status