عاجل.. نادي مستشاري النيابة الإدارية يتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة



يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، يتنافس فيها المرشحون على خمسة عشر مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.



أما المقاعد الـ15 التي ستجري عليها الانتخابات هي - مقعد الرئيس بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، وعدد خمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة ومقعدين لوكلاء النيابة.



وأكدت مصادر قضائية، عدم خوض المستشار عبدالله قنديل، رئيس النادي، للانتخابات بالدورة المقبلة بعد أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادي لدورتين متتاليتين.

يبدأ اليوم الثلاثاء، نادي مستشاري النيابة الإدارية، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، ولمدة سبعة أيام تنتهي بتاريخ ٣ ديسمبر الجاري، وتبدأ المدة المقررة لتلقي طلبات المرشحين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير المقبل.