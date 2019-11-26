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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب إنتهاء الجولة الثالثة عشر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
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فريق ليفربول
فريق ليفربول
عبدالقادر عرابي
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إنتهت المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية مباراة ملعب فيلا بارك بين فريقي أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد، والتي حسمها الفيلانز بثنائية نظيفة بمشاركة النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وسجل هدفي أستون فيلا كونور هوريان في الدقيقة 32 وأنور الغازي في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

ليفربول يعزز صدارته أمام كريستال بالاس

وحقق ليفربول فوزا شاقاً من قلب ملعب سيلهريست بارك، بثنائية فيرمينو وماني، ليعزز ليفربول من صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويحافظ على فارق النقاط الثمانية أمام ملاحقه ليستر سيتي.

ليستر سيتي يواصل التألق

ولم يواجه ليستر سيتي مشكلة بملعب أميركان إكسبريس عندما تغلب بسهولة، على مضيفه برايتون بثنائية بيريز وفاردي، لينفرد بالمركز الثاني مستغلاً سقوط مشاركه السابق تشيلسي أمام مانشستر سيتي.

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وعاد مانشستر سيتي حامل اللقب للإنتصارات مرة أخرى بالفوز على ضيفه تشيلسي بملعب الإتحاد بثنائية دي بروين ومحرز، ليتبادلا المراكز معاً عقب نهاية الجولة.

مانشستر يونايتد وأرسنال يواصلان الفشل، وأهلاً مورينيو

وواصل اثنائي مانشستر يونايتد وأرسنال مسلسل النكبات، حيث تعادل الأول مع مضيفه شيفيلد يونايتد 3-3 بملعب برامول لين، بينما تعادل أرسنال مع ضيفه ساوثهامبتون بملعب الإمارات بنتيجة 2-2.

بينما حقق مورينيو الفوز على وست هام بملعب لندن بنتيجة 3-2 في باكورة مبارياته مع توتنهام، عقب إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الإسبوع الماضي.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة أستون فيلا ونيوكاسل

وفي ضوء تلك النتائج عقب نهاية المرحلة 13، أصبح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كما يلي:

1- ليفربول 37 نقطة
2- ليستر سيتي 29 نقطة
3- مانشستر سيتي 28 نقطة
4- تشيلسي 26 نقطة
5- ولفرهامبتون واندررز 19 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 18 نقطة
7- بيرنلي 18 نقطة
8- أرسنال 18 نقطة
9- مانشستر يونايتد 17 نقطة
10- توتنهام 17 نقطة
11- بورنموث 16 نقطة
12- بريتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
15- أستون فيلا 14 نقطة
16- إيفرتون 14 نقطة
17- وست هام 13 نقطة
18- نوريتش سيتي 10 نقاط
19- ساوثهامبتون 9 نقاط
20- واتفورد 8 نقاط
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مححمود ترزجيه فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة عشر استون فيلا ونيوكاسل

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