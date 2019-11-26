خالد الجندي: من يبيح الخمر "كافر".. وفرج فودة "شهيد" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "البيرة" خمر، وشرب أي نوع من الخمرة من كبيرة من الكبائر، ومن يبيح شرب الخمرة كافر وخارج من الملة.





وتابع "الجندي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الاثنين، أن الشخص الذي يبيح أي شيء حرمه الله عز وجل، كافر، لافتًا إلى أن حكم الكافر مفوض لولي الأمر، معقبًا: "ولي الأمر يعمل فيه زي ما هو عاوزه، ممكن يستتيبه، وممكن يطبطب عليه، الله أعلم".





ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن كلمة كافر تعني إنكار ما يؤمن به الآخر، والمؤمن لابد أن يكون كافر بمعتقد الآخرين، معقبًا:"الذين قتلوا فرج فودة بعدما قاموا بتكفيره، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ورحم الله الشهيد فرج فودة".