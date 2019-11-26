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بعد حصوله على لقب أفضل مذيع في 2019.. أديب: "محبش في آخر أيامي أقع"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:58 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حصوله على لقب أفضل مذيع في 2019 في أحد الاستفتاءات، موجها التحية لفريق عمل برنامجه لدورهم في النجاح الذي يحصده البرنامج.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه مجرد واجهة و"فاترينة" في البرنامج، "الناس بتجهزني، وتلمعني، وتخليني أبان عارف أمام الناس"، معتبرا أن مجهوده في البرنامج لا يتعدى 20%.

وأضاف أن 80% من المعلومات التي يخبر بها المشاهد تكون صحيحة، لافتا إلى أن برنامجه حظى بربع مليار مشاهدة في عام، متابعا: "اللي في سني وعمل كل الشغل ده، ميبحبش في آخر أيامه يقع، وبشكر الناس اللي بتخلي شكل ماسك نفسه ولديه معلومات أمام المشاهدين".
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