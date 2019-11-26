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زوجة المطرب شادي الأمير تكشف مفاجأة عن واقعة إلقاء الأطفال على السلم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
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أطفال شادي الأمير
أطفال شادي الأمير
أمنية فوزي
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كشفت سها السيد، والدة أطفال طنطا، وزوجة المطرب شادي الأمير، تفاصيل واقعة إلقاء أطفالها على "السلم"، قائلة إن جارتها أخبرتها أنه لم يترك أحد باب منزلها، بينما أخبرها بائع الفول أن عم الأطفال جاء للمنزل وترك الأطفال على سلم المنزل ثم غادر.

وأكدت "السيد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الاثنين، أن أطفالها كانوا متواجدين عند جارتها، ولكنها لم تخبرها بشيء، مؤكدة أن ما حدث مؤامرة دبرت لها حتى تلقى في السجن، ويتم إيداع الأطفال في دار رعاية، ويعيش زوجها حياته بدون قيود، مضيفة أن الواقعة أصابتها بحزن شديد، وأنها تفاجئت بالكثير من الإتصالات التي تخبرها بالواقعة.

في حين نفت، سوسن الخولي، جارة المطرب شادي الأمير وزوجتهما قالته الأم، مؤكدة أنه حديثها غير صحيح، مضيفة أن حديثها عن أن زوجها لم يرسل لها مصروفًا غير صحيح أيضًا وافتراء، متابعة: "شوفت عمهم وهو بيديهم مصروف".
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