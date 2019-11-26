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مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
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مؤتمر بطاركة الشرق الأوسط
مؤتمر بطاركة الشرق الأوسط
جيهان عزمي
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وجه بطاركة الشرق الكاثوليك، رسالة إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي، في نسخته الـ27، في القاهرة، في الفترة من الاثنين 25 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2019، والذي يحمل عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل".

وقال البطاركة في رسالتهم: "نحن، بطاركة الشّرق الكاثوليك، نفكّر معًا حول دور وسائل الإعلام في منطقتنا، فوائدها وتحدّياتها. ونسعى جاهدين تشجيع التنسيق والتشاور بين مختلف المؤسّسات الإعلاميّة في كنائسنا لإعلان الأخبار السارة في بلادنا".

وأعرب البطاركة المجتمعون عن عواطف اتحادهم بالكرسي الرسولي، مؤكدين صلواتهم الحارة من أجل الخدمة، ملتمسين منه البركة الرسولية، لكنائسهم وفي بلدانهم بالشرق الأوسط.

وقع على الرسالة، كل من: يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، وكريكور بدروس العشرون، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، والكردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل على الكلدان، وإغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، وإبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية للبابا فرنسيس
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الكلمات المفتاحية

تشاو الاقباط الكاثولي الاعلام في خدمة الإنجيل

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