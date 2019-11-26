الخشت عن منع الطفل المعجزة من دخول الجامعة: "كنت مسافر ولسة جاي"



وأشار "الخشت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه لم يتلقى خطاب من أستاذ الرياضيات بكلية العلوم والذي يتابع الطفل بالجامعة عن الواقعة، لافتا إلى أن الجامعة تعمل بشكل مؤسسي، وكان على أستاذ الرياضيات أن يتواصل مع رئيس القسم التابع له.



وأوضح أنه لابد من تشكيل لجنة من أساتذة الرياضيات لقياس مستوى الطفل وقدراته، منوها بأنه ليس لديه علم أن الطفل يتابع بالكلية منذ عام ونصف، معقبا: "الطالب بيفكرني بنفسي، ولازم نمشي الخطوات الصحيحة معه".



عقب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على منع الطفل المعجزة في الرياضيات، من الدخول إلى الجامعة بدعوى أن هناك جهات أمنية عليا ترفض دخوله الجامعة، مشيرا إلى أنه لم يعلم شيئا عن الواقعة، معقبا: "كنت بحضر قمة المعرفة في دبي، ولسه جاي".