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مفاجأة.. وراء منع "الطفل المعجزة" من الالتحاق بجامعة القاهرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، تفاصيل منع الطفل المعجزة في الرياضيات، من الالتحاق بالجامعة بدون معرفة سبب واضح، مشيرا إلى أن الطفل عمره 13 عامًا ومتميز ويحب الرياضيات جدا، وبدأ يقرأ مناهج أكبر من عمره، وعندما شعر أهله بتميز الطفل في الرياضيات، توجهوا للجامعة، وبالفعل يحضر الطفل بالجامعة منذ عام ونصف.

وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنهم رأوا في قسم الرياضيات بالجامعة أن الأفضل للطفل أن يحضر محاضرات مع الطلاب بشكل منتظم، ليستفيد بشكل أكبر، وبالفعل تم الترتيب أن يحضر الطفل محاضرات 3 أيام أسبوعيا.

ولفت إلى أنه نتيجة تعرض الطفل لمضايقات عند دخوله الجامعة من الأمن، تقرر منحه جواب للدخول، ولكنهم فوجئوا أن مدير الأمن بالكلية تواصل معهم وأخبرهم أن جهات أمنية عليا رفضت الأمر، منوهًا بأن كتب خطاب لرئيس الجامعة يطالبه بالتدخل، ولم يرد حتى الآن.

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "هياخدوه أمريكا ولا فرنسا، وممكن قطر، اللي فيه الخير بلاش نرميه للطير".
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