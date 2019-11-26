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اليوم.. إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
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المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل
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تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.


كان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة قد أصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس، وجعلها دائرة جنايات فقط.


كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
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الكلمات المفتاحية

محاكمة مجلس الوزراء أحداث

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