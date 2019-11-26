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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26/11/2019.. والعملة الأمريكية تدخل في البيات الشتوي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

دخلت أسعار الدولار فى حالة البيات الشتوي والتى تستمر حتى منتصف الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة،  وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر الدولار خلال 2019

اصيب الدولار بخسائر فادحة  خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


توقعات أسعار الدولار في 2020:

توقعت دراسة بحثية ارتفاع الجنيه أمام الدولار لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي   16.070 جنيه للبيع  والشراء 16.177 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى  والبنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0702

16.1771

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.05

16.15

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.06

16.16

اسعار الدولار في بنك عودة

16.06

16.16

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