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عودة الصيف مجددًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 26/11/2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:32 م
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الطقس
الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد المصرية، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، بأنه سيكون مشمس نهارًا ومائل للحرارة في الفترة الصباحية إلى ما بعد الظهيرة، معتدل ليلًا ومائل للبرودة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن يكون هناك أمطار على السواحل الشمالية الغربية ووجود رياح مما يؤدي إللى اضطراب الملاحة على السواحل الشمالية الغربية المصرية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019
وتظهر بعض السحب المنخفضة والسحب المتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويستمر فصل الخريف في التقلبات ما بين مائل للحرارة في النهار على السواحل الشمالية وصعيد مصر، وبارد متقلب في الليل على صعيد مصر شديد البرودة على السواحل الشمالية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس غدًا الموافق 26 نوفمبر 2019، في محافظات جمهورية مصر العربية وجائت كما يلي:

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 14 25

بلطيم 16 27

مطروح 16 23

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 18 30

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 18 29

بني سويف 17 29

المنيا 16 30

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 33
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