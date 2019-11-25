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"بإطلالة أنيقة".. درة تخطف الأنظار على "إنستجرام"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:25 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت درة خلال الصور مرتدية "جاكيت كروهات قصير باللون الأبيض والأسود وكان شعرها طويلا منسدلا واعتمدت على مكياج ناعم وبوت طويل باللون الأسود وشنطة شرشيب باللون الأسود واكسسوارات ناعمة.

وعلقت الفنانة التونسية، على الصور قائلة:"لقد استمتعت حقًا بمشاهدة فيلم دعونا نتحدث من قبل ماريان خوري ابنة اخت يوسف شاهين الليلة أحببت هذا الفيلم الوثائقي الصادق العميق عن الأسرة والأمومة والعلاقات والحياة القابض".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور درة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر المهرجان بجد" وأضاف آخر "يجنن"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي حلوة بكل الأشكال".

ويذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل "الحرملك"، وشارك في بطولته جمال سليمان، وسلافة معمار.
"بإطلالة أنيقة".. درة تخطف الأنظار على "إنستجرام"
"بإطلالة أنيقة".. درة تخطف الأنظار على "إنستجرام"
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