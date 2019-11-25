عمرو أديب عن الاستثمار: "كل مكوناته عندنا"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه آن الآوان أن يتم دفع القطاع الخاص لمزيد من العمل، منوهًا بأن المستثمرين في السعودية يرون أن مصر أفضل جهة يتوجهون إليها للاستثمار حال رغبتهم في عقد استثمارات خارج المملكة.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لو الاستثمار زي البيتزا، مصر عندها كل مكونات البيتزاية دى"، مشيدًا بجولات الرئيس السيسي التي تساهم في تعريف العالم بما يحدث في مصر من تطوير وإصلاح.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العملة الوحيدة التي صدمت أمام إجراءات الإصلاح الاقتصادي على مستوى الدول التي خاضت تجربة الإصلاح الاقتصادي كانت الجنيه المصري، مؤكدا أن مصر عبرت مرحلة عنق الزجاجة للإصلاح الاقتصادي.