Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب عن الاستثمار: "كل مكوناته عندنا"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:22 م
Advertisements
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن العملة الوحيدة التي صدمت أمام إجراءات الإصلاح الاقتصادي على مستوى الدول التي خاضت تجربة الإصلاح الاقتصادي كانت الجنيه المصري، مؤكدا أن مصر عبرت مرحلة عنق الزجاجة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه آن الآوان أن يتم دفع القطاع الخاص لمزيد من العمل، منوهًا بأن المستثمرين في السعودية يرون أن مصر أفضل جهة يتوجهون إليها للاستثمار حال رغبتهم في عقد استثمارات خارج المملكة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لو الاستثمار زي البيتزا، مصر عندها كل مكونات البيتزاية دى"، مشيدًا بجولات الرئيس السيسي التي تساهم في تعريف العالم بما يحدث في مصر من تطوير وإصلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المستثمرين القطاع الخاص الجنيه المصري الإعلامي عمرو أديب الإصلاح الاقتصادي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ ساعتين

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

أخبار برشلونة اليوم: قاهر ريال مدريد يقترب من البرسا وضربة موجعة تسعد البلوجرانا ونجم برشلونة يهدد جريزمان ومدرب جديد

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

موضوعات متعلقة

سامي عبدالعزيز: متحدثو الوزارات غير مؤهلين للتعامل مع الشائعات

عمرو أديب: لأول مرة يكون لدينا إدارة سياسية تنفذ ما تعلن عنه

عمرو أديب عن المصالحة الفلسطينية: "خلصونا ينوبكم ثواب"

عمرو أديب يكشف سبب ارتدائه رابطة عنق حمراء

عمرو أديب لـ"العرب": لا تذهبوا للسياحة في تركيا.. "الدنيا مضقتش"

تعليق عمرو أديب على انخفاض سعر الدولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

11:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status