Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من "أديب" بعد خسارة الزمالك من إنبي: "عمرو عيط"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك في مباراته مع نادي إنبي ضمن بطولة الدوري المصري، "قالك هو انبي يبقا على حجري وأدور عليه، 5 مرات حلمي طولان مدرب إنبي ينكد عليا"، مضيفا: "لما الزمالك بيخسر الناس بتشمت فيا أكتر من شماتتها في الزمالك".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "عندي نكد غير طبيعي.. وفي نفس اليوم الأهلي عمل رباعية، الأهلي مبقاش يلعب غير بالأربعات والخماسات، مستطردًا: "وبيقولك مباراة الأهلي والزمالك متأجلة.. الحمد لله أنها إتأجلت".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "قتلوا أملي الله يقتل أملهم.. عمرو عيط، والأهلي نار يا حبيب نار، عليه العوض ومنه العوض"، لافتًا إلى أنه فقد الأمل مبكرًا في أن يحقق الزمالك أي مركز متقدم، مختتما تعليقه: "طعم الحياة مر.. ولكن سنظل أوفياء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب الزمالك وإنبي الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة

منذ ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

أخبار برشلونة اليوم: قاهر ريال مدريد يقترب من البرسا وضربة موجعة تسعد البلوجرانا ونجم برشلونة يهدد جريزمان ومدرب جديد

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك مُهدد بأكبر خسارة في تاريخه

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد حضور عريس وعروسة مباراة مصر والسعودية.. عمرو عبد الحميد: "ربنا ينكد على اللي نكد عليهم"

عمرو أديب لـ شريف عامر: "الزمالك فخر الأمة.. وسنظل أوفياء"

أول تعليق لـ عمرو أديب على تحطم طائرة مالك "ليستر سيتي"

أول تعليق لـ عمرو أديب بعد خروج الزمالك من البطولة العربية

أديب لـ الأهلاوية: "لو الزمالك مخدش الدوري.. هاقص شعري"

أديب عن مصير الزمالك في الدوري المصري: سنظل أوفياء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

11:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status