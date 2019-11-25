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البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"ناسداك" و"ستاندرد.أند.بورز" يسجلان مستويات قياسية جديدة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" مستويات قياسية جديدة .

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 28066.4 نقطة .

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 3133.1 نقطة.

وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 8632.4 نقطة.

وسجل مؤشر الدولار الرئيسي مستوي 98.311.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر ناسداك مؤشر ستاندر أند بورز مؤشر داو جونز البورصة الامريكية

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