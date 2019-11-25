البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"ناسداك" و"ستاندرد.أند.بورز" يسجلان مستويات قياسية جديدة

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" مستويات قياسية جديدة .





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 28066.4 نقطة .





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 3133.1 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 8632.4 نقطة.





وسجل مؤشر الدولار الرئيسي مستوي 98.311.