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"القابضة الكيماوية": افتتاح مصنع كيما جديد صديق للبيئة خلال ديسمبر المقبل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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مصنع كيما
مصنع كيما
أمنية فوزي
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كشف عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تفاصيل إصابة 84 طالبة، و11 معلمة بأسوان باختناق نتيجة تسرب غاز من مصنع كيما، قائلًا إنه حدث صباح اليوم زيادة في الانبعاثات الصادرة من وحدة حامض النيتريك في مصنع كيما القديم.

وأوضح "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن هذه الانبعاثات كان سببها مشكلة فنية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات فورًا لمنع هذه الانبعاثات، وتم إغلاق الوحدة التي حدثت فيها، مؤكدًا أنجميع الأطفال عادوا سالمين إلى منازلهم.

وأضاف أنه تم إنشاء مصنع جديد بتكلفة 11.6 مليار جنيه، وأنه جاهز للافتتاح في شهر ديسمبر المقبل، والذي سيقوم باستبدال جزء من المصنع القديم، لافتًا إلى أنه جارى التفاوض مع المقاول للبدء في إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة بتكلفة 200 مليون دولار، بدلًا من التي التي تسببت في الانبعاثات، مؤكدًا أن المصنع  سيواكب أحدث التكنولوجيات في العالم، وصديق للبيئة بنسبة 100%.
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