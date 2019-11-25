السيطرة على حريق شب بمخزن في الشيخ زايد

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب في مخزن بمدينة الشيخ زايد مساء اليوم الاثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن متواجد أسفل عقار، بمدينة الشيخ زايد.



