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تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:11 م
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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احتفل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بخسارة الزمالك مساء اليوم أمام إنبي بهدف مقابل هدفين.

أول تعليق من الأهلي على خسارة الزمالك

وتلقى الزمالك الخسارة مساء اليوم الاثنين على يد مضيفه إنبي بهدف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وغرد مدير التعاقدات بالأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"ولادنا المعارين بيشرفونا كل سن" في إشارة إلى محمد شريف لاعب الأهلي والمعار لصفوف إنبي والذي سجل هدف الفريق البترولي الثاني والفوز باللقاء.

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار لصفوف الجونة قاد فريقه لتعطيل الزمالك في الموسم الماضي.

وتوقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط ليحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط للمقاولون العرب، بينما رفع إنبي رصيده إلى 15 نقطة ارتقى بهم للمركز الخامس عشر.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعدما وصل للنقطة 12 عقب فوزه مساء اليوم أمام مضيفه الجونة بأربعة أهداف دون رد.

وخسر الزمالك بثنائية مقابل هدف أمام الفريق البترولي جاء من توقيع محمد بسيوني ومحمد شريف في حين جاء هدف الأبيض الوحيد عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الصباحي لصالح المغربي محمد اوناجم.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا وكاسحا على الجونة بأربعة أهداف دون رد جاءت عن طريق وليد سليمان الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، وتكفل حسين الشحات بإحراز الهدف الرابع بعد أن مرر المغربي وليد أزارو الكرة ببراعة.
تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)
تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)
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