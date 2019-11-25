نائب رئيس محكمة النقض السابق: النائب العام حريص على مصلحة الوطن العليا

علق المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، على بيانات النائب العام، التي يصدرها في القضايا المختلفة، قائلًا إن النيابة العامة حريصة على مصالح المجتمع، ودائمًا ما تراعي مصلحة المجتمع والأفراد.



وأوضح "عبد الرحمن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن النائب العام هو المسئول عن حماية القيم الاجتماعية والحقوق.



وأشار إلى أن إصدار البيانات من النائب العام ليست سوى توجيهات، ورسالة من نائب عام يحرص على المصلحة العليا للمجتمع، خاصة في ظل جرائم لم يعتاد عليه المجتمع، موجهًا الشكر للنائب العام،؛ على إصدار بياناته في الوقائع المخلفة.

