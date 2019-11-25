أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة أمام إنبي.. وموعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي





شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 25 نوفمبر العديد من الأحداث الهامة والمثيرة داخل القلعة البيضاء أبرزها كان هزيمة النادي على يد انبي وقرار صادم من الإدارة لميتشو وفقدان محمود علاء وغيرها من الأخبار الهامة.





أخر أخبار الزمالك اليوم





إنبي يضرب الزمالك بثنائية في الدوري





تمكن نادي انبي من الفوز على نادي الزمالك اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتراجع ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب هزيمة اليوم على يد انبي ليصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.





الزمالك يعرض مبلغ ضخم على طارق حامد لتجديد عقده





يرغب نادي الزمالك في تجديد عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق في أسرع وقت الفترة القادمة للحفاظ عليه داخل الفريق عقب وصول العديد من العروض مؤخرا لضمه.





وعرض نادي الزمالك على طارق حامد الحصول على مبلغ 14 مليون جنية مقابل تجديد عقده مع الفريق وينتظر النادي رد اللاعب على هذا العرض.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يدرس إقالة ميتشو عقب هزيمة انبي





يدرس نادي الزمالك إقالة الصربي ميتشو مدرب الفريق خلال الفترة القادمة عقب الهزيمة على يد نادي انبي اليوم.





ويرغب نادي الزمالك في إقالة ميتشو بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة ولكن لم يتم تحديد البديل حتى الآن.





قرار ناري من مرتضى منصور عقب الهزيمة أمام إنبي

اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار ناري ضد لاعبو الفريق عقب هزيمة اليوم على يد نادي انبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقرر مرتضى منصور تجميد مستحقات جميع لاعبو نادي الزمالك عقب هزيمة انبي اليوم ولن بحصلوا على مستحقاتهم قبل عودة الفريق إلى الانتصارات.





أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يفقد محمود علاء في مواجهة الشرقية للدخان





يفقد نادي الزمالك مجهودات محمود علاء مدافع الفريق في مواجهة نادي الشرقية للدخان القادمة في بطولة كأس مصر يوم 4 ديسمبر القادم.





وسيغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك والشرقية للدخان في بطولة كأس مصر بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك وانبي اليوم.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



