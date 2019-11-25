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أخر أخبار محمد صلاح اليوم 25نوفمبر| صدمة كلوب وأزمة بسبب المنتخب الأوليمبي وهازارد ينصفه بالكرة الذهبية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:47 م
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اخبار محمد صلاح
اخبار محمد صلاح
محمد الصو
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الإثنين 25 من نوفمبر الجاري.

 

"أخبار صلاح اليوم"

 

هازارد يشرح صلاح للتتويج بالكرة الذهبية

 

رشح البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، كل من السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فإن دايك ثلاثي ليفربول الإنجليزي، للتتويج بالكرة الذهبية.

 

وتحدث لاعب ريال مدريد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية وقال: "سأمنح الكرة الذهبية للاعب من ليفربول".

 

وأضاف لاعب تشيلسي السابق: "ماني، صلاح أو فان دايك واحد منهم يستحقها".

 

ريبرتسون يكشف رد فعل صلاح بعد الاستبعاد من مواجهة بالاس

 

علق أندريه ريبرتسون ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على استبعاد المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

 

وكشف ريبرتسون، أن صلاح كان يشعر باليأس بعد علمه بالغياب عن المباراة، ولكن هناك قرار مدير فني والذي رأى أن صلاح يستحق الراحة بسبب الإصابة.

 

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "كنت في موقف مشابه لمحمد صلاح قبل تلك المباراة، ولكنه كان يشعر باليأس بشأن المشاركة أمام كريستال بالاس".

 

وتابع: "كلوب اتخذ قرارًا باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي وفضل إراحته، رغم أن مو كان بحالة جيدة ولكنه تقبل الأمر".

 

وغاب محمد صلاح عن مباراة فريقه، أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بالفوز للريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالبريميرليج.

 

"أخبار صلاح الآن"

 

ليفربول إيكو تؤكد عودة صلاح أمام نابولي

 

أفادت تقارير صحفية اليوم، عن عودة محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، للمشاركة رفقة فريقه أمام نابولي، بدوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن محمد صلاح ، نجم منتخب مصر، سيعود للتشكيلة الأساسية لفريق أمام نابولي الإيطالي.

 

ويلتقي ليفربول نابولي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

 

أزمة في ليفربول بسبب صلاح والمنتخب الأوليمبي

 

نشبت أزمة جديدة داخل جدران فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة الماضية بسبب اللاعب المصري محمد صلاح والمنتخب الأوليمبي بعد صعود المنتخب الوطني إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي من المقرر أن تقام في شهري يوليو واغسطس المقبلين.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن كلوب يرفض مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو بسبب تعارض موعدها مع بداية الموسم الجديد لفريق ليفربول في الموسم القادم.

 

ونجح المنتخب الوطني المصري في الصعود لاولميياد طوكيو بعد الفوز على منتخب جنوب افريقيا في الدور النصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يحقق المنتخب لقب البطولة على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

 

وترك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الباب مفتوحا أمام صلاح للمشاركة مع المنتخب، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن من حق كل منتخب أن يستعين بخدمات ثلاث لاعبين فوق السن المحدد للمشاركة في الأولمبياد.

 

ويعد محمد صلاح أبرز اللاعبين المرشحين لتمثيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو ومتصدر قائمة الترشيحات في حال طلب المنتخب الأوليمبي الاستعانة باللاعبين فوق السن.

 

كلوب يوجه صدمة لصلاح بسبب الكرة الذهبية

 

استبعد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من ترشيحاته للفوز بالكرة الذهبية التي تمنح من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

 

وأكد يورجن كلوب أن الهولن فان دايك مدافع ليفربول هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لهذا العام بالنظر إلى ما يقدمه داخل الملعب بخلاف صلاح وماني.

 

وقال كلوب: "إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى هذا الجيل فيجب عليك منحها لليونيل ميسى ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب فى الموسم الماضي فهو فيرجيل فان دايك".

 

وأضاف كلوب: "لا أعرف كيف ستسير الأمور ولكن هذه هى رؤيتي.. ميسي أفضل لاعب في هذا الجيل وفان دايك أفض لاعب في الموسم الماضي.

 

وتضم قائمة الـ30 لاعبًا المرشحون للفوز بالكرة الذهبية فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة".

 

 

 

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