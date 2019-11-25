أمن القليوبية يكشف واقعة سقوط طالب من أعلى قطار 'منوف - قليوب'

كشف بيان صادر عن مديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة سقوط طالب من أعلي سطح قطار "منوف - قليوب"، حيث أنه تبلغ لمركز شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول م ا ص 19 سنة، طالب بالمدرسه الثانويه للبترول بالسادس من أكتوبر ومقيم شنشور – أشمون – منوفية، جثة هامدة إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وتم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز،وبالفحص تبين أنه أثناء إستقلال المتوفى القطار رقم 121 ( القاهره طنطا – خط منوف ) بمنطقة مزلقان ميت حلفا – دائرة المركز إختل توازنه حال وقوفه على أحد أبواب عربات القطار وسقط أرضًا نتيجة التزاحم مما أدى لوفاته في الحال متأثرًا بإصابته، وتولت النيابة التحقيق.