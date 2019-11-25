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البحوث الإسلامية: عقد الزواج الخالي من الولي والشهود "باطل"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:55 م
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مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر موقع "الفيسبوك"، قائلا: "ما حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها على "الفيسبوك"، أن العقد الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) وهذا لا خلاف فيه.

وأضافت لجنة الفتوى، أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة، وعليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
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الكلمات المفتاحية

وثيقة رسمية مجمع البحوث الإسلامية لجنة الفتوى الفيسبوك الزواج

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