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كثافات مرورية بطريق الواحات إثر إنقلاب سيارة ملاكي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:46 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم الإثنين، بطريق الواحات، إثر إنقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة قائدها، وتم نقله إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق الواحات.

وكلف مدير المرور بانتقال رجال المرور لمكان الحادث، وبإنتقال رجال المرور وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما ادي إلى انقلابها وإصابة قائدها، وتم نقله إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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