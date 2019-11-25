كثافات مرورية بطريق الواحات إثر إنقلاب سيارة ملاكي

ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم الإثنين، بطريق الواحات، إثر إنقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة قائدها، وتم نقله إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق الواحات.



