"البيئة" تكشف تفاصيل زيادة نسبة الانبعاثات الضارة من مصنع كيما



وأشارت "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تقرر غلق الوحدة التي صدرت عنها الانبعاثات، مع وجود معمل متنقل في منطقة عمل المصنع أثناء التشغيل.



وأوضحت وزيرة البيئة، أن الانبعاثات التي نتجت عن الخلل بعمل الوحدة كانت عبارة عن أكاسيد نيتروجين، وهو نوع من أنواع الغازات التي تسبب اختناق وهو أمر لا يحدث إلا إذا كان هناك قلة في ضخ الأكسجين، أو تغيير في اتجاه الرياح.



وأضافت أن كل حالات الاختناق غادروا المستشفى بالسلامة، ورئيس جهاز شئون البيئة متواجد في مصنع كيما للتأكد من تطبيق الإجراءات المقررة.



كشفت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أسباب ظهور سحابة صفراء نتيجة انبعاثات مصنع كيما، والتي أدت إلى حدوث حالات اختناق لطالبات إحدى المدارس الثانوية، مشيرة إلى أنه حدث خلل في ضخ الأكسجين فزادت الانبعاثات.