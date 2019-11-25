الإفتاء توضح حكم تجميد البويضات

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم تجميد البويضات، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء لحفظ النسب، وطالما أنه لم يحدث اعتداء على النسب، أو خلل في الأنساب من هذا الأمر، وكان في إطار علاقة زوجية قائمة فلا مانع من تجميد البويضات.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أنه في إطار هذه الضوابط يتم الحفاظ على النسب ولا يكون مختلًا.



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن هناك احتياط كبيرة في العمل الطبي للمحافظة على الأنساب، ولذلك فدار الإفتاء معه.

