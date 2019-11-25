برشلونة يستعد للتعاقد مع قاهر ريال مدريد









يستعد فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة خلفا للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي بعد النتائج المتذبذبة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.





ويجهز مسئولو فريق برشلونة لجلب المدرب الهولندي ايريك تيك هاج المدير الفني لنادي اياكس امستردام بعد إثبات ذاته مع الفريق خلال المواسم الماضية والوصول بالفريق إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي.





وقد يرحل ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة عن الفريق في الأيام المقبلة خاصة في حال الخسارة أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا بالجولة الخامسة من دور المجموعات.





وكان تين هاج قد أطاح بفريق ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الثمن نهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 5-4.





ويفكر المدرب الهولندي في الرحيل عن كتيبة اياكس بسبب رحيل الكثير من نجومه في الموسم الحالي امثال ( فرانكي دي يونج - لاس شونى - ماتياس دي ليخت - كاسبر دولبيرج).





ويواجه فريق اياكس امستردام الهولندي نظيره فريق ليل الفرنسي بالجولة المقبلة والخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان قد تعادل مع فريق تشيلسي الإنجليزي بالجولة الماضية بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن



