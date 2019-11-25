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مرتضي منصور يقتحم غرفة الحكام بعد هزيمة إنبي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:18 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
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انفعل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على محمد الصباحي حكم لقاء الزمالك وإنبي اليوم في الجولة السادسة من بطولة الدوري.


وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يشهد أداء جيد من الفريق الأبيض ليفقد ثلاثة نقاط في مسيرة صراعه على لقب الدوري هذا الموسم.



تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.


وفور نهاية المباراة توجه مرتضي منصور لغرف خلع الملابس باستاد السلام لمهاجمة محمد الصباحي اعتراضاً على احتساب هدف إنبي الثاني المسجل عن طريق محمد شريف.


وحاول رجال الأمن منع مرتضي منصور من الوصول لللحكم لعدم تفاقم الأزمة عقب نهاية المباراة


واتهم مرتضي منصور الحكم محمد الصباحي بالحصول على رشوة بعد احتسابه هدف محمد شريف الثاني لإنبي مشيرا إلى أن هناك حالة تسلل على اللاعب.

ترتيب الدوري المصري عقب مباراة الزمالك وانبي

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وانبي اليوم كالآتي:
1- الأهلي 12 نقطة
2- بيراميدز 11 نقطة
3- المقاولون العرب 10 نقاط
4- الزمالك 10 نقاط
5- المصري 7 نقاط
6- الاتحاد السكندري 7 نقاط
7- مصر المقاصة 7 نقاط
8- حرس الحدود 6 نقاط
9- الإسماعيلي 6 نقاط
10- الانتاج الحربي 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- طنطا 5 نقاط
13- أسوان 4 نقاط
14- الجونة 4 نقاط
15- انبي 4 نقاط
16- طلائع الجيش 3 نقاط
17- وادي دجلة 3 نقاط
18- نادي مصر 3 نقاط

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