أخبار برشلونة اليوم: قاهر ريال مدريد يقترب من البرسا وضربة موجعة تسعد البلوجرانا ونجم برشلونة يهدد جريزمان ومدرب جديد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 25 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز فريق برشلونة على فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 25 - 11 - 2019 :-





أخبار برشلونة اليوم





- سواريز يوجه رسالة إلى جريزمان قبل مواجهة بوروسيا دورتموند





حرص اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى انطوان جريزمان زميله في الفريق قبل مواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني المقبلة، وقال ‏سواريز في تصريحات صحفية : "على جريزمان ان يكون هادئا وصبورا ولا ينظر للانتقادات في الفترة الماضية، وانا متأكد من أنه سوف ينجح مع البارسا".





- جماهير باريس سان جيرمان تهدي برشلونة الصفقة الأغلى في التاريخ





أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن جماهير باريس سان جيرمان التي انتظرت وصول فريقهم في مدريد صرخت عند وصول لاعبي الفريق الفرنسي قائلة : "نيمار اذهب إلى البارسا"، ويلتقي الفريق الباريسي ضد ريال مدريد في الجولة المقبلة من دوري ابطال اوروبا.





- فالفيردي يجهز مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام دورتموند





يجهز إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة مفاجأة من في مباراة بوروسيا دورتموند القادمة بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن فالفيردي يتجه للاعتماد على الفرنسي لينجليت مدافع البارسا في المباراة القادمة أمام دورتموند بدوري الأبطال.





أخبار برشلونة اليوم





- ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة





أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باكو ألكاثير مهاجم بوروسيا دورتموند سيغيب عن مباراة برشلونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل للإصابة في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال، وهذا ما أسعد الجماهير الكتالونية قبل المباراة.





- برشلونة يرفض رحيل نجمه في يناير





يرفض نادي برشلونة رحيل التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن مسألة رحيل اللاعب التشيلي عن النادي الكتالوني في يناير المقبل مرفوضة تمامًا وأنه يعد أحد العناصر المهمة للفريق.





- ديمبلي يهدد جريزمان في برشلونة





ذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية بأنه على الرغم من أن جريزمان هو المرشح ليبدأ أساسيا ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء، إلا أن سوابق المباريات في ااكامب نو ضد إشبيلية وبلد الوليد، والذي قام فالفيردي بإجلاس جريزمان على مقاعد البدلاء، تجعل هناك فرصة أمام ديمبيلي ليبدأ ضد دورتموند.





أخبار برشلونة الآن





- برشلونة يستعد للتعاقد مع قاهر ريال مدريد





يستعد فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة خلفا للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي بعد النتائج المتذبذبة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، ويجهز مسئولو فريق برشلونة لجلب المدرب الهولندي ايريك تيك هاج المدير الفني لنادي اياكس امستردام بعد إثبات ذاته مع الفريق خلال المواسم الماضية والوصول بالفريق إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي.





مدرب جديد مرشح لخلافة فالفيردي