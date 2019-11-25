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كرم جبر: الصحف القومية صاحبة الذراع الثقيلة في الإعلام المصري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:35 م
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كرم جبر
كرم جبر
كساب أحمد
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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحف القومية هي صاحبة الذراع الثقيلة في الإعلام المصري، لافتَا إلى أن تطوير المؤسسات القومية بدأ بالأهرام، وسيمتد لكافة المؤسسات القومية.

وتابع "جبر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت هجوم كبير على الإعلام، رغم أن الإعلام المصري يقوم بدوره، ولكن المشكلة وجود اعلام غير رسمي يتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر على الفضاء الإلكتروني، لافتًا إلى أن 70 % من مصادر الأخبار تأتي من التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لخلق تواصل مع الإعلام الجديد، لتصحيح أي معلومات خاطئة، معقبًا: "نعيش أجواء ملبدة بالشائعات، لدينا ترسانة من الشائعات وقليل من الحقائق".

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الكلمات المفتاحية

الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات القومية الصحف القومية الإعلامي أحمد موسى الإعلام المصري

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