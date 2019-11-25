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بعد الخسارة.. ما هو سبب ظهور كروش لاعبي الزمالك عقب نهاية التوقف الدولي؟

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:27 م
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الزمالك
الزمالك
حسن شحاتة
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ظهور بعض لاعبي الزمالك كان واضحا لجميع متابعي المباراة التي جمعتهما مساء اليوم أمام نادي إنبي، وهو الأمر الذي لم يتمكن اللاعبون بمحوه بالفوز، ليفاجئوا الجماهير بخسارة مذلة أمام متذيل ترتيب الدوري المصري، ليفتح الباب على مصرعيه أمام مشجعي القلعة البيضاء للبحث عن أسباب الخسارة، والتي جاء في مقدمتها الأوزان الزائدة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

بعد الخسارة.. ما هو سبب ظهور كروش لاعبي الزمالك عقب نهاية التوقف الدولي؟

وأثارت الجماهير العديد من التساؤلات حول سبب خسارة الزمالك المفاجئة أمام إنبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.


وتداول الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي أظهرت بشكل واضح "كروش" لبعض لاعبي الزمالك، الامر الذي أثار تساؤلهم كيف كان يقضى اللاعبون فترة التوقف الدولي التي استمرت لمدة 50 يوما، بسبب مشاركة المنتخب المصري الأول في تصفيات أمم أفريقيا، والمنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وسخر بعض الجماهير من خلال تساؤلاتهم عن ظهور كروش الزمالك، قائلين: هل كان لاعبي الزمالك يقضون فترة التوقف الدولي في الأكل بدلا من التدريبات؟


ويبدو أن موقف الجهاز الفني سيكون في موقف محرج بعد تلقي الخسارة الأولى أمام متذيل ترتيب الدوري، الذي حقق فوزه الأول في البطولة، حيث كان يتطلع جماهير القلعة البيضاء بعودة مختلفة لأبناء الفارس الأبيض مع الصربي ميتشو، نظرا للفترة الكبيرة التي قضاها مع اللاعبين في فترة التوقف الدولي، وهو ما ظهرت نتائجه عكسية على الفريق، عندما ظهر بأداء باهت وأخطاء واضحة وزيادة بدنية كبيرة للاعبيه، الأمر الذي قد يطيح بميتشو وجهازه خارج جدران الزمالك مبكرا.

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