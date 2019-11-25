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"هل بإمكان المطلق مراجعة طليقته رغم مرور فترة العدة".. الإفتاء تُجيب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤلا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟ وهل بإمكان المطلق مراجعتها رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكانها الزواج بعد مرور فترة العدة؟

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا –غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل، حيث قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.

وما دامت عدة الطلاق الرجعي قد انتهت دون أن يرجعها الزوج لعصمته، فليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ولا مانع من زواجها بعد انقضاء العدة من غير مطلقها ويكون هذا الزواج صحيحًا.
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