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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالسلام

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:27 م
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حوادث
حوادث
داليا عادل
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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروياص أعلى طريق اسيبكو فى منطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى السلام بوقوع حادث مرورى، مما أدى إلى توقف حركة وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما أصيب 4 اشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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سيارة ميكروياص حادث انقلاب المستشفى السلام

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