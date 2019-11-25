مفتي الجمهورية: داعش ابن الإخوان.. ووجهنا ألف رسالة تعالج التشدد

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن مرصد دار الإفتاء يعمل على الرصد، والتحليل، وكتابة التقارير، متابعًا: "نعالج قضايا التشدد والإرهاب عن طريق الفتاوى التكفيرية التي نرصدها بطريقة مبنية على المنهجية العلمية"، لافتًا إلى أن دورهم يتمحور حول الفتوى التي يُسألون فيها أو يرصدونها.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين: "نرصد الفتاوى والآراء المتشددة، ووجهنا ألف رسالة تعالج قضايا التشدد والإرهاب"، مستكملًا: "لدينا أرشيف كامل بما قاله تنظيم داعش الإرهابي".





وأكد أن داعش هو ابن جماعة الإخوان، وأن الفتاوى الشاذة ليست شرعية، وإنما تخدم مصالح أصحابها، متابعًا: "رصدنا في دراسة موثقة أن قضية اللاسلمية متجذر في فكر جماعة الإخوان من بداية الأمر حتى نهايته"، لافتًا إلى أن المقصد الأساسي من رسالة الإسلام هو عمران هذا الكون.



