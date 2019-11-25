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مباريات قوية لسوهاج وبني سويف والألومنيوم وطهطا في القسم الثاني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، خمسة مباريات، قوية، في الجولة السادسة لمجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

وحق المنيا الفوز في على ديروط بثلاثية مقابل هدف، يوم الأحد في إفتتاح تلك الجولة.


ومن المقرر أن يلتقي الثلاثاء كلاً من :

1- شبان قنا مع تليفونات بني سويف

يخوض فريق شبان قنا صاحب المركز الثاني بقيادة كمال الزين برصيد 12 نقطة لقاء هام مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد شعبان برصيد 10 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز الشبان على الفيوم بهدفين، وفاز فريق تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثة أهداف .

2- طهطا مع البنك الأهلي

يلتقي فريق طهطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أسامة البلم بعد إقالة بركات إبراهيم برصيد 3 نقاط مع فريق البنك الأهلي المتصدر بقيادة عيد مرازيق برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق البنك الأهلي على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف وتلقى طهطا هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف من فريق تليفونات بني سويف.

3- بني سويف مع الإعلاميين

يواجه فريق بنى سويف صاحب المركز الثالث بقيادة حسن موسى برصيد 10 نقاط فريق الإعلاميين صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد صالح برصيد6 نقاط

وشهدت الجولة الخامسة فوز الإعلاميين على المنيا بهدفين مقابل هدف، وتعادل بنى سويف مع بترول أسيوط بدون أهداف.

4- الألومنيوم مع بترول أسيوط

يلعب فريق الألومنيوم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر الكنانى برصيد 6 نقاط مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عبد السميع برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل البترول مع بنى سويف بدون أهداف، وتلقى الألومنيوم هزيمة بهدفين مقابل هدف من البنك الأهلي.

5- سوهاج مع الفيوم

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الأخير بقيادة نبيل محمود برصيد نقطتين فريق الفيوم صاحب المركز العاشر بقيادة محمد يوسف برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة من شبان قنا بهدفين، وتلقى فريق سوهاج الهزيمة من ديروط بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2- شبان قنا 12 نقطة

3- بنى سويف 10 نقاط

4- تليفونات بني سويف 10 نقاط

5- بترول أسيوط 7 نقاط

6- المنيا 7 نقاط

7- الألومنيوم 6 نقاط

8- الإعلاميين 6 نقاط

9- ديروط 5 نقاط

10- الفيوم 4 نقاط

11- طهطا 3 نقاط

12- سوهاج نقطتين
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