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حلمي طولان بعد الفوز على الزمالك: علينا أن نكون مخلصين للفريق الذي ندربه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:18 م
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حلمي طولان
حلمي طولان
رامي بشاي
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تحدث حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي، عن فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام.

 

وقال حلمي في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اللقاء: "مباراة الزمالك تبقى من أهم المواجهات التي يلعبها أي فريق، الزمالك فريق كبير يمتلك افضل اللاعبين الموجودين في مصر، لانهم فريق بطولات، لذلك كنا في حالة تركيز شديدة، واللاعبين قاموا بمجهود كبير خلال شوطي المباراة".

 

وأضاف: "نادي الزمالك كان له فرص نادرة خلال المباراة، ولكنهم كانواةفي منتهى الجدية والانضباط خلال اللقاء، اشكرهم جدا على ظهورهم في هذه المباراة وكنا نستحق الفوز في هذا اللقاء".

 

وتابع: "خضنا ٤ مباريات ودية في منتهى القوة، استفدنا منها بشدة واللاعبينوقاموا بمجهود كبير، فريق نادي الزمالك عظيم جدا وانا واحد من مشجعي النادي".

 

وواصل : "ألعب أمام الزمالك مثلما ألعب أمام أي فريق، الموسم الماضي فوزنا على الأهلي عندما كنت أدرب الاتحاد، لابد أن نكون مخلصين للفريق الذي نلعب معه أي كان المنافس".

 

وأردف: "توظيف محمد شريف في مركز المهاجم الصريح نجح في هذه المباراة، استفدنا من سرعات اللاعب ونجح في تسجيل هدف الفوز".

 

وأعرب: "عندما أتيت إلى فريق انبي وجدت ثمانية لاعبين مصابين، وهذا ما دفعني أن أنظر إلى قطاع الناشئين في نادي إنبي، لذلك قررنا الاعتماد على قطاع الناشئين، نادي إنبي يمتلك كنز كبير في هذا القطاع".

 

وعن غيابات الزمالك قال: "الزمالك يمتلك فريقين على أعلى مستوى ولا يجوز الحديث عن وجود بدائل أقل من الأساسيين في الاهلي والزمالك، الغيابات الحقيقية أنا من يشعر بها".

 

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