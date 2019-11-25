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أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:21 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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تتشابك أسلاك الكهرباء بأغصان الأشجار في شارع الجلاء بمدينة المنصورة مما قد ينذر بكارثة علي المواطنين خاثة مع تساقط الامطار وهبوب الرياح

ويشهد شارع الجلاء بمدينة المنصورة تشابك اسلاك الكهرباء مع غصان الأشجار مما قد ينذر بكارثة تهدد حياة المواطنين

وسادت حالة من الغضب بين الأهالي خاصة مع هبوب الرياح وسرعتها وتساقط الأمطار. 

واستنكر هشام اسماعيل احد مواطني المنصورة تجاهل المسئولين لتلك الظاهرة وعدم الاهتمام بقص وتهذيب الأشجار واستغلالها حامل لأسلاك الكهرباء مما يعرض حياة المواطنين للخطر. 

ومن جانبه قام قطاع الحدائق برئاسة حى غرب المنصورة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بحى غرب المنصورة، تحت أشراف مباشر من أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق بحى غرب، بإزالة أغصان الشجرة المتشابكة بأسلاك الكهرباء بمنطقة شارع الجلاء. 

وأوضح نائب حي غرب المنصورة أن إزالة الأغصان للشجرة من باب الحفاظ على سلامة المواطنين، وللحيلولة دون وقوع حوادث تضر بهم وتلحق اذى.

وأكد نائب غرب المنصورة انه تمت الازالة بالتنسيق بين الجهات المعنية بشركة كهرباء غرب المنصورة بعملية التهذيب والقص لأغصان الشجرة التي تتشابك مع أسلاك الكهرباء.

وشدد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية علي التعامل الفوري وقص الأشجار، وكلف جميع القيلدات التنفيذية على مستوى المحافظة بالمتابعة الميتمرة للشوارع وقص الأشجار التي قد تمثل خطورة على أرواح المواطنين.
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
أسلاك الكهرباء تعانق أغصان الأشجار ظاهرة بشوارع المنصورة تثير حفيظة الأهالي وقيادات غرب تبدأ التعامل الفوري
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الكلمات المفتاحية

مصر كهرباء اسلاك اخبار

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