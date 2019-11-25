عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه الشديد من قرار لجنة مسابقات اتحاد الكرة المصري، بخوض مباراة الجونة اليوم، على الرغم أنه كان من المقرر أن يواجه الفريق نظيره وادي دجلة يوم ٢٥ من الشهر الجاري.

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية إلى لجنة المسابقات بسبب مباراة الجونة





وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي :"أمر محير جدًا أن نواجه الجونة اليوم وكان من المفترض مواجهة وادي دجلة في القاهرة بدلًا منه ثم السفر لتونس".

وأضاف :"لا اعترض ولكن أريد فهم القصد أن ترتيب جدول الدوري لا يتغير".

وزاد :"فوجئنا اليوم بأن المباراة المقبلة لنا ستكون أمام بني سويف في كأس مصر، بعدما كان مقررًا أن نواجه وادي دجلة عقب العودة من تونس".

وتسائل :"ما هي المباراة التي سنخوضها عقب مواجهة بني سويف ومن سيكون المنافس؟.

وأكمل :"نتنمنى أن يلعب المنافس نفس الترتيب ولا يتم تأجيل لهم أي مباراة".

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا مساء اليوم على الجونة بأربعة أهداف نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت رباعية الأهلي بتوقيع النجم وليد سليمان لثلاثية "هاتريك" في حين جاء الهدف الرابع عن طريق المتألق حسين الشحات بعد تمريرة مميزة من المغربي وليد أزارو.