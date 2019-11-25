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المعاينة الأولية لحريق مصنع القناطر: احتراق المصنع بأكمله والسبب ماس كهربائي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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كشفت المعاينة الأولية لحريق مصنع بلاستيك منطقة أبوالغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية، احتراق المصنع بأكمله علي مساحة 2000 متًرا مكون من طابق واحد دون خسائر بشرية.

كما كشفت المعاينة أن المصنع مرخص من قبل وزارة الصناعة،وان ماس كهربائي وراء اشتعال الحريق به.

وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بأبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية.

وانتقل اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية،والمقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية،وتم الدفع ب7 سيارات إطفاء وتبين أن المصنع علي مساحة 2000 متر ملك المدعو ابراهيم.م، وجارى السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.
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