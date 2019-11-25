إنبي ضد الزمالك 2-1 في الدوري المصري | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ملخص مباراة إنبي ضد الزمالك





وفي الدقيقة 42، تسبب اللاعب محمد أوناجم بركلة جزاء، وأحرزها المدافع محمود علاء ليتعادل الزمالك وإنبي في الشوط الأول من المباراة، ولم يستطع الزمالك التقدم بالنتيجة وسط ذهول رئيس النادي "مرتضى منصور"، الذي كان يتابع المباراة من المدرجات، ووسط إهدار الزمالك لفرص محققة باغته إنبي بهجمة في الدقيقة 91 بهدف قاتل من انفراد أحرزه محمد شريف لاعب الأهلي السابق، وأحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل ضائع لم يستطع الزمالك العودة فيهم لينهي الحكم اللقاء بفوز إنبي على الزمالك بنتيجة (1/2).



ترتيب الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري المصري

بعد خسارة الزمالك أمام إنبي بنتيجة (2/1)، تجمد رصيده من النقاط عند 10 نقاط ليهبط للمركز الرابع، خلف غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يملك 12 نقطة، وخلف بيراميدز الذي يمتلك 11 نقطة، ويتساوى الزمالك مع المقاولين لكن فارق الأهداف يضعه في المركز الرابع.

وارتفع رصيد إنبي إلى 4 نقاط ليصعد إلى المركز الـ15، وكان هذا الفوز هو الأول لنادي إنبي في الدوري المصري الممتاز منذ بدايته هذا الموسم 2019/2020.



أول رد من مرتضى منصور بعد الخسارة أمام إنبي

وفي أول رد من مرتضي منصور رئيس الزمالك، أكد من بعض المقربين له خلال تواجده في ستاد السلام على أن اللاعبين المصابين في الفريق تمردوا وادعوا الإصابة لعدم خوض اللقاء، كما أبدى غضبه الشديد من الأداء سواء في الشوط الأول أو الثاني.



ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي اليوم وخسارة الزمالك:

1- الأهلي 12 نقطة.

2- بيراميدز 11 نقطة.

3- المقاولون العرب 10 نقاط.

4- الزمالك 10 نقاط.

5- المصري 7 نقاط.

6- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

7- مصر المقاصة 7 نقاط.

8- حرس الحدود 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- الانتاج الحربي 6 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- طنطا 5 نقاط.

13- أسوان 4 نقاط.

14- الجونة 4 نقاط.

15- انبي 4 نقاط.

16- طلائع الجيش 3 نقاط.

17- وادي دجلة 3 نقاط.

18- نادي مصر 3 نقاط.

بعد خسارة الزمالك أمام إنبي بنتيجة (2/1)، تجمد رصيده من النقاط عند 10 نقاط ليهبط للمركز الرابع، خلف غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يملك 12 نقطة، وخلف بيراميدز الذي يمتلك 11 نقطة، ويتساوى الزمالك مع المقاولين لكن فارق الأهداف يضعه في المركز الرابع.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة إنبي ضد الزمالك في الدوري:-





خسر نادي الزمالك، اليوم الإثنين، لقائه الذي جمع بينه وبين نادي إنبي، على ستاد السلام الدولي، بعد فترة التوقف الدولي، بنتيجة (2/1) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.أحرز محمد بسيوني أسرع هدف بالدوري المصري في شباك نادي الزمالك، فلم تحتاج المباراة إلا 30 ثانية ليحرز إنبي أولى أهدافه في مرمى محمد عواد، وكان أداء فريق الزمالك باهتًا في الشوط الأول، رغم وجود عناصره المؤثرة هجوميًا، لم يستطع التحضير لهجمة مثالية تُترجم لهدف.