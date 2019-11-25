نشرة "حوادث الفجر".. تفاصيل الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:رجح مصدر أمني في واقعة العثور على هيكل عظمي أسفل منزل في شارع النصر بمنطقة البساتين أن الجثة مسروقة من أحد المقابر.فتحت نيابة مدينة نصر أول التحقيق مع مصرفي عثر بحوزته على بندقية تركي وقنبلة غاز، وطالبت بإجراء التحريات المباحث حول نشاطه، والتحفظ على المضبوطات.كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن السيارة الملاكي المشتبه في تواجد متفجرات داخلها، بمنطقة الشيخ زايد، كان بها عطل ومتوقفة بالطريق، بمحيط سوبر ماركت شهير، ولا يوجد أي أشخاص بداخلها، وتحركت دون تدخل واصطدمت بسيارة شرطة، مما أثار الاشتباه إلى وجود متفجرات داخها.أسقط رجال مباحث الجيزة، واحد من مروجي الهيروين المخدر بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزته 152 لفافة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة باخلاء سبيل 7 متهمين بالقضية 977 لسة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " المحور الاعلامي لجماعة الاخوان " والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل رضيع ملقى في القمامة بمنطقة القومية بنطاق قسم الوراق، للتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمقر رئاسة الهيئة، ظهر اليوم الاثنين، المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.