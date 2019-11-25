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أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات.. و"برنت" فوق مستوي الـ 63 دولار

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:03 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب اجتماع منظمة أوبك  وحلفاؤها من غير الأعضاء مطلع الشهر المقبل من أجل تحديد مستويات إنتاج النفط لما بعد مارس المقبل.

وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 58.01 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ينايربنفس النسبة ليسجل  63.66 دولار للبرميل.

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الكلمات المفتاحية

منظمة اوبك العقود الاجلة اسعار النفط

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