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أهداف مباراة الزمالك وانبي اليوم
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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محمد مرعي
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نجح نادي إنبي في تحقيق فوز مهم على ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف في
المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع
السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ونجحت كتيبة الفريق البترولي في استغلال حالة الدربكة التي أصابت دفاع
الزمالك بعد 23 ثانية من بداية اللقاء ليسجلوا الهدف الأول بتوقيع محمد بسيوني.
وفي الدقيقة 41 من عمر اللقاء تمكن محمود علاء من تسجيل التعادل من ركلة
جزاء ، وفي الدقيقة الأخيرة سجل محمد شريف هدف الفوز القاتل للفريق البترولي.
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