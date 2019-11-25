العبور يستضيف التأمين في مؤجلات القسم الثالث

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور بقيادة مدحت قنديل نظيرة فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبدة، في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء في إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، من المجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة.



يدخل فريق العبور المباراة برصيد 6 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما يتواجد مصر للتأمين في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.



لعب فريق العبور 6 مباريات، حقق خلالهم الفوز في مباراتين وخسر أربع مباريات ولم يتعادل حتى الآن أحرز 8 أهداف وعليه 10 أهداف.



تلقى الهزيمة في المباراة الأولى من بهتيم بهدفين مقابل هدف ، وتلقى الهزيمة في المباراة الثانية من اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف، وفاز فى المباراة الثالثة على طوخ بهدفين نظيفين، وتلقى الهزيمة في المباراة الرابعة بهدف من فريق بطا، وفاز فى المباراة الخامسه على سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة، وتلقى هزيمة من السكة الحديد بخمسه اهداف مقابل هدف في المباراة السادسة.



وصعد فريق العبور لدور الـ 32 لكأس مصر بعد الفوز على فريق القومي بهدف نظيف ويقابل فريق سموحة.



ولعب مصر للتأمين 7 مباريات، بالقسم الثالث، حقق خلالهم الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مبارتان، و تعادل مثلها، سجل لاعبوه 6 أهداف وعليه 4 أهداف ويحتل المركز الثامن.



حيث تعادل في الاسبوع الأول مع اتحاد الشرطة بدون أهداف وتلقى الهزيمة في المباراة الثانية من طوخ بهدفين مقابل هدف، وفاز فى المباراة الثالثة على بطا بهدف، وفاز فى المباراة الرابعة على سراى القبة بهدفين، وتلقى الهزيمة من السكة الحديد بهدفين مقابل هدف في المباراة الخامسه، وفاز علي فريق بنها بهدف، وتعادل في الأسبوع الماضي مع فريق الأميرية بدون أهداف.



ويقود فريق العبور جهاز فني يضم، مدحت قنديل مدير فني، وعلى عبدالله مدرب عام، وسيد صلاح مدرب مساعد، وسيد المأمور مدرب حراس مرمى، ومحمد شاهين مدير إدارى، وخالد عبدون إدارى، وأحمد طلعت طيب، ويونس محمد أخصائي ، وسامح حامد تدليك وتأهيل.



ويقود مصر للتأمين عمرو عبده مدير فني، ومحمود حماد توفيق مدرب، وفتحي حسن سيد مشرف عام على الفريق، وكرم عبد التواب مدير إدارى، وسامى محمد عامر طيب، ومحمد محمود محمد اللبينى أخصائي علاج طبيعي، وسيد زكريا سيد مدلك، وغريب حسن ابراهيم، مدير شؤون اللاعبين.



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة الحديد 19 نقطة

2- الشمس 17نقطة

3- الغابه 14 نقطة

4- ألماظة 13 نقطة

5- بطا 13نقطة

6- المرج 13نقطة

7- الشرطة 12 نقطة

8- مصر للتأمين 11 نقطة

9- البلاستيك 11 نقطة

10- الأميرية 10نقاط

11- طوخ 9 نقاط

12- بهتيم 9نقاط

13- بنها 8 نقاط

14- العبور 6 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط



