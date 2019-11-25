بعد مساندتهم لها وفاة شقيقتها.. فيفي عبده توجه رسالة إلى مُحبيها

أعربت الفنانة فيفى عبده عن حزنها الشديد لوفاة شقيقتها الراحلة الحاجة سُعاد، وقامت بتوجيه رسالة إلى مُحبيها الذين شعروا بالقلق عليها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".





حيث نشرت فيفي رسالة صوتية لها، قامت بالاعتذار فيها عن إغلاقها لهاتفها، مُشيرة إلى أنها كانت مُرافقة شقيقتها طوال فترة مرضها في المُستشفي، ووجهت رسالة شكر لكل من قام بمواستها، وحاول الاتصال بها.



وتابعت فيفي قائلة:"هي في مكان أحسن من اللي احنا فيه ميت مرة، وربنا اخذ وديعته لا لاوم ولا اعتراض، وإن شاء الله أشد حيلي واطلعلكم لايف".



وأوضحت سبب عدم إقامة عزاء لشقيقتها الراحلة الحاجة سُعاد، حيث قالت :"أنا مش في حالة تسمح إن أقدر أقف على رجلى وأعمل عزا، لكن أهلى عملوا لأختي عزا في نفس اليوم في نفس المكان الذي نتواجد فيه حاليًا، وأنا كنت موجودة.



واكملت فيفي قائلة :" نفسيتي تعبانة، صعب عليا انى الازم اختي وهي بتودع الدنيا، وفي حالة خطر كده، بحمد ربنا إن اخذ وديعته، لا لوم ولا اعتراض".



وانهت فيفي كلامها بالدعاء بالشفاء لكل مريض، والصبر لكل مُبتلي، وأن يرزق الله كل محتاج.





يُشار أن شقيقتها توفيت يوم الجمعة الماضية بأحدد مستشفيات المهندسين، وذلك بعد معاناة قصيرة مع مرض السرطان استمرت لمدة شهرين.





عناووووووين فيفي عبده توضح سبب عدم إقامتها عزاء لشقيقتها أو فيفي عبده توجه رسالة إلى كل من واساها في وفاة شقيقتها، أو فيفي عبده :"نفسيتي تعبانه"، أو "حالتي النفسية وحشة"



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