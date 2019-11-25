"لوكاندة".. مايا دياب تروج لمسرحيتها مع حسن الرداد وهالة فاخر





ظهر على بوستر العرض المسرحي كل من الفنان حسن الرداد، واوس اوس، سعد الصغير، وحمدي المرغني، وماجد المصري، وجمدي المرغني، هالة فخري، وإنجي علي.



علقت مايا دياب على البوستر قائلة: "رسميًا وجاهزين نكسّر الدنيا إنشاء الله في موسم الرياض استنونا 4 ديسمبر ٢٠١٩ السعودية".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور مايا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بالتوفيق"، وأضاف آخر: "الله يوفقك يا روحي وأكيد راح تكسري الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "راح تنورين الرياض".



يذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش"، تدور في إطار كوميدي، ومقرر عرضها خلال فعاليات موسم الرياض في السعودية، ويشارك في بطولتها كل من أوس أوس، وحمدي المرغني، وماجد المصري، وهالة فخري، وبدرية طلبة، وحسن عبد الفتاح، وسعد الصغير، المسرحية من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، البوستر الرسمي للمسرحيتها التي تحمل عنوان "لوكاندة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".